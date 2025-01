Stop per la Trapani Shark di basket che non è riuscita a vincere a Venezia contro una Reyer che sta crescendo moltissimo nelle ultime gare.

Una partita equilibrata per larghi tratti della gara sebbene qualche fischio di troppo sia stato sanzionato per Trapani, decisivo l’ultimo quarto dove la squadra di Spahija è stata molto più solida. La gara si è chiusa con il risultato di 91 a 82 per i veneziani.