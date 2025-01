Probabilmente aveva avvertito odore di gas all’interno della sua abitazione in via Pietro Nenni a Petrosino, nei pressi del locale ufficio postale. Fortunatamente il proprietario 86enne ha avuto la prontezza e la reazione di buttare fuori la sua bombola di gas dove la stessa è poi scoppiata dopo avere preso fuoco. E’ accaduto nella giornata di ieri 2 gennaio. Non si segnalano fortunatamente danni a persone o cose.