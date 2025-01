La Legge di Stabilità siciliana tutela le riserve naturali trapanesi

Nel contesto della Legge di Stabilità 2025-2027, il Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale, Ente Gestore di 32 Riserve Naturali (R.N.O.), prevede una serie di interventi strategici per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale e forestale delle aree protette. Questi interventi sono volti a garantire una gestione sostenibile e sicura, a promuovere la biodiversità e a favorire la fruizione responsabile da parte dei visitatori.

Attività di gestione delle Riserve Naturali

Le attività di gestione delle Riserve Naturali, attualmente già in corso, sono articolate in diverse aree tematiche, che spaziano dalla prevenzione incendi alla manutenzione ordinaria, dalla gestione della fruizione alla promozione della ricerca. Per quanto riguarda le riserve naturali trapanesi, ecco alcuni degli interventi previsti:

Tutela dagli Incendi: una delle priorità delle attività di gestione riguarda la prevenzione degli incendi, con interventi mirati alla manutenzione dei viali parafuoco e alla pulizia di aree sensibili. Questo include la ripulitura delle scarpate lungo la viabilità di accesso, dei sentieri e delle strutture presenti all’interno delle riserve. Le risorse comunitarie e quelle del bilancio regionale sono utilizzate per finanziare progetti volti all’efficientamento delle infrastrutture di difesa, come il progetto per la Riserva Naturale Orientata dello Zingaro, con un importo di 300.000 euro; Infrastrutturazione e Manutenzione Ordinaria: È prevista la realizzazione di interventi di manutenzione delle infrastrutture esistenti nelle riserve, per garantire l’efficienza dei servizi e la sicurezza dei visitatori. Questo include la manutenzione delle strutture di accoglienza e dei percorsi escursionistici, che vengono regolarmente verificati per garantire la sicurezza sia degli operatori che dei fruitori delle aree naturali. Educazione Ambientale e Divulgazione: un altro pilastro della gestione riguarda la promozione della cultura ambientale, attraverso attività didattiche e divulgative. In particolare, sono previsti allestimenti espositivi e la creazione di siti web dedicati per ogni riserva naturale. Questi strumenti sono finalizzati a sensibilizzare il pubblico sulla biodiversità, sulle tecniche di conservazione e sulle tradizioni culturali locali, mantenendo viva la memoria storica e il legame con il territorio. Gestione della Sicurezza: la sicurezza rappresenta una priorità in tutte le riserve naturali, con specifici interventi per la protezione degli operatori e dei visitatori. In particolare, sono previsti aggiornamenti nelle modalità di gestione dei rischi legati alle condizioni meteo e al rischio idrogeologico, in coordinamento con la Protezione Civile. Supporto alla Ricerca e Progetti di Rinaturalizzazione: il Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale continua a promuovere e supportare attività di ricerca, con particolare attenzione alla ricerca applicata per la conservazione della biodiversità. Questo include interventi di rinaturalizzazione e orientamento dell’evoluzione delle serie di vegetazione, in modo da preservare gli habitat naturali e favorire la stabilità ecologica delle riserve.

Gli interventi finanziati per la Provincia di Trapani

Sono previsti interventi strategici di maggiore portata, con l’obiettivo di potenziare la gestione delle Riserve Naturali e migliorare i servizi offerti ai visitatori. Tra i principali interventi finanziati, spiccano:

Allestimenti divulgativi e didattici nelle R.N.O. di Monte Cofano: è in programma la realizzazione di strutture educative e informativi che permettano una fruizione consapevole e rispettosa delle riserve naturali. Tali interventi contribuiranno a rafforzare il legame tra il pubblico e l’ambiente protetto.

Realizzazione di Siti Web Dedicati: ogni riserva naturale avrà un sito web dedicato, che offrirà informazioni aggiornate sui percorsi escursionistici, sugli eventi educativi e sulle misure di tutela adottate. Questo permetterà ai visitatori di avere accesso a risorse informative e pianificare le proprie visite in modo responsabile.

Formazione del Personale e Manutenzione delle Strutture: è prevista una serie di interventi di formazione e aggiornamento per il personale che opera nelle riserve naturali. Questo permetterà di garantire un alto livello di preparazione nella gestione delle strutture, nonché nella gestione dei servizi destinati ai visitatori. Inoltre, sono programmati lavori di manutenzione per il mantenimento delle strutture stesse e per il miglioramento dei servizi offerti.

Progetti avviati e risorse disponibili

Nel corso del 2023 sono già stati avviati progetti di grande rilevanza, che vedono una stretta collaborazione tra le risorse comunitarie e quelle del bilancio regionale. Tra questi, il progetto di tutela, sicurezza e conservazione del patrimonio forestale della Riserva Naturale Orientata dello Zingaro con un importo di 300.000 euro. Inoltre, l’Azione 6.5.1. prevede interventi mirati alla salvaguardia e al miglioramento degli habitat forestali nelle aree di Erice, Buseto Palizzolo, Pantelleria, Custonaci e Trapani, con un investimento di circa 991.000 euro.