Erice, respinta la mozione di sfiducia al presidente del Consiglio comunale

Nessuna sfiducia per il presidente del Consiglio comunale di Erice, Ruggero Messina. Nel corso della seduta consiliare di questa sera, l’Aula è stata chiamata a pronunciarsi sulla mozione presentata dall’opposizione, ma il voto finale ha confermato la fiducia della maggioranza nei confronti del presidente. L’esito della votazione ha fatto registrare una perfetta parità tra favorevoli e contrari alla sfiducia: 7 consiglieri hanno votato per il “sì” alla mozione, mentre altri 7 hanno espresso voto contrario, respingendo di fatto la richiesta di sfiducia. Determinante, ai fini del risultato finale, l’astensione del consigliere Passalacqua, che ha lasciato l’Aula al momento del voto. A sostenere il presidente del Consiglio sono stati i due gruppi che compongono la maggioranza consiliare. Il gruppo “Moderati per Erice”, guidato dal capogruppo Carmela Unione, con il vice capogruppo Pierucci e i consiglieri Riggio e Virzì, ha votato compatto contro la mozione. Stessa posizione per il gruppo del Partito Democratico, formato dal capogruppo Amodeo e dai consiglieri Bonfiglio e Messina. La minoranza, invece, ha sostenuto la richiesta di sfiducia ottenendo sette voti favorevoli, un numero non sufficiente per determinare la decadenza del presidente del Consiglio comunale.

L’esito della seduta conferma dunque gli attuali equilibri politici all’interno dell’assemblea cittadina, con la maggioranza che ha scelto di ribadire la propria fiducia nei confronti del presidente, respingendo il tentativo dell’opposizione di aprire una nuova fase politica. Con il voto di questa sera, il presidente del Consiglio comunale resta quindi al proprio posto e la mozione di sfiducia viene archiviata, mentre il confronto politico tra maggioranza e opposizione è destinato a proseguire nelle prossime sedute dell’Aula.