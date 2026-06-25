Trapani, l’Asp sospende l’attività di vendita di ristorazione di pesce crudo

Una serie di verifiche in esercizi del settore della ristorazione pubblica che preparano e somministrano prodotti a base di pesce crudo, sono state svolte in provincia di Trapani dal Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’ASP di Trapani, tramite i Servizi territoriali di Igiene degli Alimenti di Origine Animale.

Al termine delle attività ispettive veterinarie svolte sono state impartite specifiche prescrizioni e comminate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 2.000 euro, mentre nei confronti di un esercizio commerciale sono stati adottati provvedimenti di cessazione temporanea dell’attività, a causa di gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate durante i controlli.