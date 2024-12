Trapani: smantellato l’ennesimo market della droga. VIDEO

I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato un pregiudicato trapanese di 43 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo aver notato un incessante via vai di persone da un locale del rione Cappuccinelli i militari hanno eseguito, con l’ausilio di unità cinofile, una perquisizione domiciliare a seguito della quale sono stati rinvenuti circa 10 gr. di cocaina, quasi 80 gr. di hashish oltre a bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e circa 500 euro in contanti nella disponibilità del pregiudicato 43enne. Tutto il materiale, ben occultato in diversi luoghi di pertinenza, è stato posto sotto sequestro. Nella medesima area circa un anno addietro era stata eseguita una analoga perquisizione che aveva portato ad arresti e sequestri di stupefacenti, smantellando un altro market della droga. A seguito dell’udienza di convalida l’uomo è stato ristretto presso il carcere di Trapani.

