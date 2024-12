Paz-Cutrone, il Como vince lo scontro salvezza col Lecce

COMO (ITALPRESS) – Vince il Como, che porta a casa tre punti cruciali in zona salvezza, prevalendo su un Lecce mai pericoloso e passivo rispetto alle tante avanzate dei biancoblù. Nico Paz e Patrick Cutrone le firme sul successo dei lombardi, che nonostante il rigore sbagliato dall’ex Real Madrid alla mezz’ora sono comunque riusciti a far valere la loro complessiva superiorità.

Parte forte il Como, con la giocata di Cutrone che dal limite dell’area calcia con il destro colpendo la traversa a Falcone battuto. Gara che resta poi abbastanza bloccata, fino al 30′, quando Baschirotto cerca di intervenire sul pallone vagante lasciato dalla respinta di Falcone sul tiro di Paz ma colpisce in area Cutrone; calcio di rigore e lo stesso Paz a presentarsi sul dischetto, con Falcone che intuisce però il tentativo dell’argentino e respinge. Si resta sullo 0-0, fino al termine della prima frazione di gioco, con il Como che non si perde però d’animo e torna in campo con la stessa verve che, al 4′ della ripresa, porta all’effettivo vantaggio: protagonista, stavolta in positivo, ancora Nico Paz, che sulla palla servita da Cutrone al limite dell’area pesca il mancino che colpisce il palo alla sinistra di Falcone e si infila in rete. Si fa dunque perdonare il trequartista scuola Real Madrid, portando avanti i suoi e dando una nuova spinta all’undici di Fabregas, dinnanzi ad un Lecce poco propositivo dopo il rigore parato dal suo portiere e stordito dal gol subito ad inizio secondo tempo. Fotografia del momento della gara ne è il gol che al 56′ viene annullato ai biancoblù, con Cutrone che aveva battuto a rete ma viziato da una posizione precedente di offside di Fadera. Si resta sull’1-0, ma proseguono il palleggio del Como e le difficoltà in fase offensiva del Lecce, che continua a difendersi come accade al 76′, quando sul tocco sotto di Strefezza diretto in rete interviene Coulibaly che salva sulla linea. E’ solo il preludio per il 2-0 comasco, che arriva grazie a Cutrone, bravo al minuto 80 nel spedire in rete un pallone lasciato nell’area piccola dalla respinta di Falcone. E’ il gol che mette la parola fine sulla partita, che decreta il sorpasso in classifica del Como sui salentini, pericolosamente al sedicesimo posto.

