Mafia Mazara-Marsala, torna in libertà uno degli arrestati

Giancarlo Nicolò Angileri, marsalese di 60 anni, uno dei diciassette arrestati nell’operazione antimafia condotta dalla DDA il 16 dicembre scorso tra Marsala e Mazara del Vallo, torna libero secondo il Tribunale del Riesame in quanto non ci sono gravi indizi di colpevolezza. Secondo l’accusa Angileri sarebbe stato coinvolto, nell’ambito della stessa inchiesta, in un episodio di turbativa d’asta ad una vendita giudiziaria, in fase di riesame però è state accolta le memorie difensiva presentata dell’avvocato difensore Antonina Bonafede. Rimane invece in carcere il 52enne mazarese Ignazio Di Vita, per il quale il Tribunale del Riesame ha confermato la misura cautelare. Nei prossimi giorni si terranno ulteriori udienze di Riesame per gli altri indagati destinatari di misure cautelari.