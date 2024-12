Gualtieri “Mantenere il metodo Giubileo per proseguire nel rilancio di Roma”

ROMA (ITALPRESS) – Il metodo Giubileo “va mantenuto per proseguire nel rilancio di Roma, che può diventare la locomotiva d’Italia”. Così, in una intervista a la Repubblica, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che aggiunge: “Abbiamo dimostrato che si possono fare le cose. Ora vorrei che si lavorasse da subito per anticipare il completamento della metro C al 2032 in tempo per il Giubileo del 2033”. “Se Roma cresce – sottolinea – ne beneficia anche l’Italia”.

La premier Giorgia Meloni ha parlato di miracolo civile: “Preferisco straordinario a miracolo – dichiara Gualtieri -. Però, quando ci siamo visti l’ultima volta con il sottosegretario Mantovano e monsignor Fisichella – ricorda – ci siamo detti che nessuno avrebbe scommesso un euro su questo risultato quando siamo partiti nel gennaio 2023”. “Siamo partiti da zero perchè abbiamo trovato i cassetti vuoti”, spiega Gualtieri, che aggiunge: “I decreti del presidente del Consiglio che sbloccano i fondi sono stati approvati soltanto nel dicembre 2022 per la caduta del governo: un anno dopo che Draghi mi aveva nominato commissario del Giubileo”.

Il sindaco di Roma, dice di avere lavorato bene con Mantovano, anzi “benissimo. Più volte è intervenuto per aiutarmi a sbloccare delle impasse nei ministeri. C’è stata grande collaborazione anche con i sindacati, non c’è stato uno sciopero e abbiamo sottoscritto un accordo molto avanzato su sicurezza, legalità e contro il dumping sociale”. Poi, spiega di sentirsi spesso con la premier Giorgia Meloni: “Sì, ed è normale. Il sindaco di Roma deve avere rapporti con il presidente del Consiglio”. “Cerco di mettere da parte le differenze ideologiche e politiche, che sono grandi, per cercare di raggiungere il risultato con spirito istituzionale – sottolinea -. Abbiamo lavorato di cacciavite”.

