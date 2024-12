Il Vescovo di Mazara agli amministratori: “Serve più impegno per i bisogni della comunità”

Incontrarsi, riconoscersi e accogliere. Queste le tre parole che il Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, monsignor Angelo Giurdanella, ha “consegnato” agli amministratori locali incontrandoli ieri mattina presso la sala delle udienze in palazzo vescovile. Per il consueto incontro in vista del Natale erano presenti rappresentanti (sindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali) di 10 Comuni del territorio diocesano e c’erano anche don Francesco Fiorino, direttore dell’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro e Vito Puccio, presidente della “Fondazione San Vito Onlus” (braccio operativo della Caritas diocesana).

Monsignor Giurdanella ha evidenziato la necessità di fare sempre più rete per soddisfare i bisogni: «Come Diocesi stiamo pensando ad aprire due centri di pronto soccorso sociale – ha detto il Vescovo – uno a Mazara e l’altro a Marsala». Ma i bisogni sono tanti, ecco perché da più parti è stata chiesta collaborazione. Vito Puccio (Caritas) ha puntualizzato alcuni aspetti del nuovo assetto del Terzo settore che punta alla co-progettazione. Da parte dei sindaci che hanno preso la parola sono emerse le difficoltà che si riscontrano per far fronte a tutti i bisogni, sia per risorse finanziarie che per personale. L’assessore Rosalia Ventimiglia del Comune di Castelvetrano ha, invece, puntualizzato la necessità dell’ascolto. Il Vescovo, a conclusione dell’incontro, ha detto: «Dobbiamo promuovere la cultura della partecipazione, non dobbiamo avere paura». E monsignor Giurdanella ha concluso: «Dobbiamo essere costruttori di speranza e di futuro».