Ultimo match del 2024 per il Marsala Futsal: al Pala San Carlo arrivano i calabresi del Polistena

Ultima gara prima della pausa natalizia e penultima del girone di andata per il Marsala Futsal 2012 che oggi alle ore 16 giocherà tra le mura amiche del Palasport San Carlo contro il Polistena C5, unica squadra calabra del Girone H di serie B. Il Polistena è squadra di metà classifica che verrà a Capo Boeo per giocare la sua partita a testa alta, bravi dovranno essere gli azzurri ad anellare la serie positiva di vittorie conquistate in questa stagione.

Mister Rafa Torrejon schiera, per questa 10ª partita del Campionato di andata: in porta Simone Vallarelli e Giovanni Buffa, capitan Giuseppe Costigliola, Alessandro Patti, Israel Caro Barroso, Nicolas Valenti, Walter Abate, Pietro Bonafede, Christian Pierro, Gabriele Foderà, Nikolas Sanalitro, Andrea Romano.

A parlare è uno degli uomini chiave della formazione azzurra: “Sarà un’altra battaglia per continuare la scia positiva di vittorie ed è importante come tutte le altre gare. Sono contento di poter dare una mano per la squadra, io ci sono sempre, per ogni compagno, questa per me è una famiglia – dice Christian Pierro -. La pausa natalizia ci farà bene, perchè ci vuole un riposo e di contro continueremo l’allenamento. A gennaio ce la vedremo con la seconda in classifica, il Sicurlube, bisogna arrivare con tutte le forze mentali disponibili”.

Ad arbitrare la gara saranno Simone Taddei Arbitro 1 (sezione Roma 2), Francesco Randazzo Arbitro 2 (Viterbo) e il crono Giuseppe Bargione (Palermo).