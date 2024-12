Il marsalese Francesco Caldarella, già in Nazionale, continua a mietere successi a livello internazionale nel jiu jitsu. Lo scorso fine settimana è stato protagonista nel Torneo Ajp di Torino, valido per ottenere punteggio nel ranking europeo. Francesco ha ottenuto un prestigioso primo posto nella categoria con kimono ed un secondo posto nella categoria senza kimono, facendogli fare un bel salto in avanti nel ranking. Ora lo attende la difficile prova dell’Europeo di gennaio.