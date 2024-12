Safina (PD): “Il sindaco e la Regione sul porto di Marsala fanno solo propaganda”

“Non c’è più spazio per annunci vuoti e propaganda politica: il progetto di messa in sicurezza del porto di Marsala è una priorità strategica per il futuro della città e non possiamo permetterci ulteriori ritardi o incertezze”.

Così il deputato regionale del Partito Democratico, Dario Safina, che ha presentato all’Ars un’interpellanza sul tema.

Safina ha sottolineato come, a fronte delle promesse del centrodestra e del sindaco Massimo Grillo, l’opera, considerata cruciale per il rilancio economico e turistico della città, rimanga ancora priva di una chiara copertura finanziaria per la sua completa realizzazione. “La giunta regionale ha approvato solo lo stanziamento per la progettazione – 1,2 milioni di euro – ma nulla è stato fatto per garantire le risorse necessarie alla realizzazione dell’intero intervento. Questo vuoto dimostra ancora una volta che dietro i proclami del centrodestra non ci sono soluzioni concrete, ma solo promesse che rischiano di rimanere lettera morta”, ha detti il deputato regionale della pèrovincia di Trapani.

“Il porto di Marsala è oggi un simbolo del fallimento di una classe dirigente incapace di ascoltare e rispondere alle esigenze della comunità: l’insabbiamento dei fondali e il degrado strutturale sono problemi noti da anni e tuttavia mai affrontati con decisione”, Nel testo dell’interpellanza, il deputato chiede chiarimenti precisi all’Assessorato Regionale alle Infrastrutture: “È stato quantificato l’ammontare necessario per completare l’opera? Quali misure si intendono adottare per reperire i fondi? E se non ci sono risorse sufficienti, quando intende il governo regionale intervenire con una riprogrammazione seria?”

Safina ha anche denunciato il rischio di ulteriori ritardi se il Governo regionale non coordinerà adeguatamente l’intervento con il piano urbanistico del Comune di Marsala. “Non possiamo accettare che opere di questa importanza rimangano ostaggio di incompetenze amministrative e della superficialità politica. Il governo Schifani e l’amministrazione locale devono smettere di perdere tempo e garantire la piena attuazione di un progetto che Marsala aspetta da decenni”.

Infine, il deputato democratico ha invitato il sindaco Grillo e gli esponenti del centrodestra a rispondere con i fatti alle richieste di trasparenza e concretezza: “I cittadini di Marsala non vogliono sentire altre promesse. Vogliono vedere il loro porto finalmente sicuro, funzionale e motore di sviluppo economico per l’intero territorio. Saremo la voce critica e vigile che non permetterà a nessuno di abbandonare un’opera fondamentale per la città di Marsala e per l’intera Sicilia occidentale”.