Dopo le condanne del processo “Aspide” scatta la sospensione per Bianco e Fullone

Il Prefetto di Trapani ha decretato la sospensione dalla carica per Anna Lisa Bianco e Giovanni Iacono Fullone. Tale determinazione è contenuta all’interno di due distinti provvedimenti ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 31.12.2012 n. 235, la sospensione ope legis dei due amministratori, coinvolti nell’operazione “Aspide” incentrata su una serie di casi di corruzione all’Asp di Trapani, da cui è scaturito un procedimento giudiziario conclusosi mercoledì scorso con 3 condanne e 3 patteggiamenti.

I provvedimenti sono stati disposti a seguito di sentenza con cui Anna Lisa Bianco presidente del Consiglio Comunale di Trapani, è stata condannata alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, interdetta dai pubblici uffici e incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di anni cinque per i reati di cui agli articoli 319 e 321 del codice penale e a seguito di sentenza di patteggiamento con la quale Giovanni Iacono, consigliere comunale di Mazara del Vallo, è stato condannato alla pena di un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione per i medesimi reati di cui agli articoli 319 e 321 del codice penale