Gli alunni del plesso Boschetti-Alberti di Marsala coltivano le tradizioni agricole e natalizie

Come già dallo scorso anno scolastico, continua la collaborazione tra docenti della scuola primaria M. Boschetti Alberti di contrada Giardinello e le Guardie Agroforestali, delegazione Sicilia, che hanno una sede nella contrada, non lontana dalla scuola. Nel periodo ottobre/novembre i bambini sono stati coinvolti in un percorso didattico volto a scoprire le tradizioni locali, tra cui la raccolta delle olive e la produzione dell’olio. Diversi sono stati gli argomenti e le attività proposti che sono stati raccolti dalle insegnanti al fine di realizzare un libretto da consegnare agli alunni.

Sotto l’attenta supervisione delle Guardie Agroforestali e con una organizzazione impeccabile, il giorno 25 ottobre i bambini hanno sperimentato la raccolta delle olive dagli alberi che circondano l’edificio scolastico. Le Guardie hanno spiegato le varie fasi del processo di trasformazione delle olive in olio. Al termine gli alunni hanno fatto una merenda tradizionale a base di pane e olio. Una targa-ricordo è stata consegnata alla scuola, memoria della collaborazione fattiva e positiva che lega le due istituzioni territoriali. E’ stata una giornata che certamente resterà impressa nei ricordi dei piccoli. Il progetto “Dalle olive all’olio” si è concluso con una visita didattica presso un oleificio dell’agro marsalese.

Il giorno 11 dicembre è stato presentato un piccolo recital natalizio con canzoni e frasi sulla pace. Le frasi erano state elaborate e scritte con programma Word dai bambini e poi inserite in palline decorate trasparenti con cui è stato addobbato un albero di Natale, donato alla scuola dalle Guardie Agroforestali. L’accensione dell’albero, sulle note di “We are the world” è stato il momento clou dell’evento che si è concluso con tanta gioia di grandi e piccini, tra cui i piccoli alunni della scuola dell’infanzia Giovanni Paolo II, ospiti della giornata. Erano anche presenti gli assessori Donatella Ingardia e Francesco Marchese che sono intervenuti in rappresentanza del Comune di Marsala.

Giovanna Sinacori, che ha ideato il progetto e collaboratrice nella realizzazione degli eventi, afferma: ”Il nostro progetto ha una finalità importante: quello di rafforzare la collaborazione e cooperare per una rete di pace che abbracci tutta la Terra”. Il plesso M. Boschetti Alberti di c/da Giardinello è una piccola realtà scolastica, con cinque classi di Scuola Primaria che fa parte dell’Istituto Comprensivo “Sturzo- Asta”, guidato dalla Dirigente Prof.ssa Anna Maria Alagna. Le insegnanti del plesso sono sempre pronte e favorevoli alle iniziative che possano motivare e sensibilizzare gli alunni ed a garantire la possibilità di sperimentarsi attraverso progetti laboratoriali che facciano acquisire competenze significative necessarie ai futuri cittadini.