Sport Equestri: a Buseto Palizzolo trapanesi in medaglia￼

Si sono conclusi a Buseto Palizzolo presso il Circolo ippico Pietra dei Fiori i Campionati regionali assoluti di salto ad ostacoli. Nel torneo riservato alla categoria Regionale Brevetti, salgono sul podio conquistando la medaglia d’argento il Circolo Ippico Drepanum di Valderice (Tp), che ha presentato il team “Le Drepanine ad Honorem” guidato da Fabio Castellini e composto da Giada Nicotra su Bagier IV, Michelle Cusenza su Alviero, Iris La Rocca su Aspen 21 e Leana Sedici su Lord Bayron. Terzo gradino del podio per l’Exequo di Castelvetrano per Il team denominato “Exequo botta di sale” guidato da Antonino Barresi e composto da Marisol Leone su Antares Secondo di Vallerano, Vittorio Lisciandra su Asia Libera, Silvia Alfano su Quido Vl e Vittoria Lombardo su Flounder.

Nella categoria Ambassador riservata agli over 45 anni a salire sul secondo gradino del podio e conquistare la medaglia d’argento sono stati i componenti del Team guidato da Tommaso Favata: “Attenti a quei tre” e composto da Luciano Leone (C.I. Akros) su Unique Cora e Dario Favata (Equitazione Club Marsala) su Ramone Daudaie. “Il Campionato Regionale per Società – ha detto Flavio Sinagra, Presidente del Comitato Regionale FISE Sicilia – chiude la stagione degli eventi di interesse federale regionale per il salto ostacoli. Si tratta di un evento molto sentito dalle società affiliate alla FISE in Sicilia e ogni anno in questo momento della stagione è anche un grandissimo momento di aggregazione per il nostro settore. La novità del Campionato Regionale a squadre Ambassador è stata un’importante occasione di visibilità al settore, che farà da traino ad altre interessanti iniziative che saranno organizzate in futuro per gli Ambassador. Voglio rivolgere i migliori complimenti, a nome del Consiglio regionale che mi onoro di presiedere, a coloro che hanno conquistato le medaglie di quest’anno, frutto del grande lavoro dei ragazzi, dei loro cavalli, ma anche dei competenti istruttori che lavorano nella nostra regione e dei genitori che sostengono i nostri giovani in questo bellissimo sport”.

[ A. D. B. ]