Sicilia, vitello cade in una vasca per la raccolta delle acque, salvato. VIDEO

Una strana vicenda è accaduta in Sicilia. A Niscemi, nel nisseno, precisamente in contrada Pilacane, la polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un vitello di circa 300 chilogrammi che era caduto accidentalmente in una vasca per la raccolta delle acque reflue. Per tirare fuori l’animale dalla vasca, profonda qualche metro, è stato necessario l’utilizzo di una gru idraulica. I pompieri sono riusciti con difficoltà a mettere in salvo il bovino che appariva in buone condizioni ed è stato restituito ai proprietari. Per evitare che altri animali o persone potessero precipitare all’interno della cisterna le forze dell’ordine hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona dell’incidente.

