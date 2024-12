Disagi per i lavoratori delle Egadi: “La Regione ripristini le agevolazioni marittime”

La Segreteria Provinciale SNALS-CONF.SAL di Trapani intende esprimere il proprio disappunto e la preoccupazione, emersi tra le categorie che beneficiavano della tariffa “Lavoratori Free”, in particolare tra il personale scolastico delle isole minori, a seguito della recente decisione della Regione Siciliana di azzerare i fondi destinati alle agevolazioni sui trasporti marittimi. Questa misura sta causando enormi disagi tra le categorie interessate, che, per garantire quotidianamente i servizi essenziali, si trovano costrette a sopportare spese aggiuntive gravanti sul bilancio mensile. La decisione di sospendere le corse gratuite in aliscafo per i dipendenti pubblici è inaccettabile. Per questo motivo, SNALS-CONF.SAL chiede con urgenza al Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, agli assessori e ai deputati regionali di rivedere la decisione e di riattivare le agevolazioni per il trasporto marittimo per le categorie in questione. “Tale provvedimento è essenziale per garantire la mobilità senza ulteriori oneri a carico dei lavoratori delle isole, in particolare per il personale scolastico che ogni giorno si sposta per garantire la continuità del servizio educativo“, fanno sapere.

Il sindacato esprime piena solidarietà a tutti i lavoratori coinvolti e sollecita la Regione Siciliana a integrare i fondi necessari per il ripristino delle agevolazioni in tempi brevi, al fine di evitare che altre difficoltà si aggiungano a quelle già esistenti. “Chiediamo – afferma la segretaria provinciale Clelia Casciola, in una nota ufficiale condivisa con il personale dell’Istituto Comprensivo ‘G.Rallo’ di Favignana – una revisione immediata di questa decisione, per evitare danni irreparabili al servizio pubblico e per assicurare che vengano assolte le funzioni essenziali nelle isole minori senza l’aggravio di costi insostenibili”.