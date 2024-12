Trapani, Egadi e dintorni: al Parco Lilibeo il libro di Sparacio e Surdo

Mercoledì 18 dicembre alle ore 17, al Parco archeologico di Lilibeo-Marsala, gli autori Ignazio Sparacio e Salvatore Surdo presenteranno il libro “Luoghi e Natura di Sicilia III. Trapani, dintorni e Isole Egadi”, terzo dell’omonima collana editoriale, pensata e realizzata per stimolare i lettori alla conoscenza e alla protezione del territorio in cui vivono. Oggetto di quest’ultima pubblicazione è il territorio di Trapani che, assieme alle Isole Egadi, rappresenta un ponte tra l’Europa e il Nord Africa, sia dal punto di vista storico che naturalistico, in quanto ricco di testimonianze archeologiche in un contesto paesaggistico inconfondibile e di elevato valore scientifico. Introdurrà Anna Occhipinti, direttrice del PALM. e dialogherà con gli autori Fabio Lo Valvo, esperto naturalista della Società Siciliana di Scienze Naturali.L’ingresso sarà aperto al pubblico con biglietto gratuito.