Inaugurato a Petrosino il grande Villaggio di Natale, clima fiabesco

Il 15 dicembre scorso, il “Villaggio di Natale” ha aperto ufficialmente le sue porte a Petrosino, trasformando il Centro Polivalente in via Francesco De Vita e la piazzetta antistante in un luogo magico per grandi e piccoli. Organizzato dalla Pro Loco Petrosino con il patrocinio e la collaborazione dell’amministrazione comunale, l’evento inaugurale ha riscosso un’ampia partecipazione, confermando l’entusiasmo della comunità locale. L’inaugurazione è stata caratterizzata da un’atmosfera fiabesca, con l’accensione delle decorazioni luminose e attrazioni coinvolgenti come la Casa di Babbo Natale e la Fabbrica degli Elfi. Queste ultime hanno subito catturato l’attenzione dei bambini, che hanno potuto partecipare a laboratori creativi e scrivere le loro letterine a Babbo Natale.

I mercatini natalizi, il Candy Shop e gli spettacoli di teatro e animazione arricchiranno ulteriormente il programma fino al 6 gennaio. Il sindaco Giacomo Anastasi, presente all’evento, ha ringraziato i volontari e le associazioni coinvolte e sottolineato la determinazione e la collaborazione che hanno permesso di realizzare il villaggio. “Lo spazio del Villaggio di Natale vuole essere un luogo di incontro e condivisione di tutta la comunità nello spirito dei valori di solidarietà del Natale – ha affermato il primo cittadino – Il villaggio sarà per le prossime settimane uno spazio in cui respirare e vivere l’atmosfera natalizia per i cittadini di Petrosino, ma anche per quanti vorranno venire a trovarci dalle città vicine”. Per la presidente della Pro Loco Vita Patti “… la serata inaugurale è stata un vero successo! Il centro si è trasformato in un luogo magico, ricco di luci scintillanti, musica festosa e il calore di una comunità che si è riunita per celebrare insieme l’inizio delle festività. I suoni delle melodie natalizie e l’atmosfera accogliente hanno reso l’evento un’esperienza unica”. Il Villaggio rimarrà aperto al pubblico fino all’Epifania, con spettacoli per famiglie, teatro per bambini, performance di giocoleria e clownerie, degustazioni di dolci tipici siciliani e tanto altro.Per ulteriori dettagli e foto della serata inaugurale e per maggiori info sul programma, è possibile visitare i profili social del Comune di Petrosino e della Pro Loco Petrosino.