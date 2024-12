Tennistavolo marsalese all’assalto della B1, tesserato l’iberico Chamorro￼

Mercato in fermento per la Germaine Lecocq Amaro Monte Polizo Marsala di Tennistavolo che acquisisce le prestazioni sportive del talento iberico Miguel Garcia Chamorro. Classe 1997 e giocatore di prima serie nazionale, Chamorro ha nel suo palmares la vittoria delle Challenger Series spagnole e numerose medaglie ai Campionati Nazionali. Da qualche giorno tesserato dal sodalizio caro alla Presidente Sandra Sorrentino, il forte pongista è la carta in più che Coach Amato potrà schierare da subito per provare la scalata alla serie B1, obiettivo mai celato e mai confermato da inizio stagione dalla società lilybetana che adesso, forte già del suo gioiello Edo Gonzalez si pone tra i roster più performanti di tutto il girone I della serie B2 nazionale.