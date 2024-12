La PFM canta De Andrè e ritorna al Teatro Impero di Marsala

La Premiata Forneria Marconi (PFM) si esibirà al Teatro Impero di Marsala domenica 22 dicembre alle ore 21, presentando lo spettacolo “PFM canta De André”. Dopo il successo del tour estivo con tutti i concerti sold out, la prog band più famosa d’Italia porta nei teatri questo speciale tributo che celebra il loro storico sodalizio con Fabrizio De André. Per questa occasione speciale, la formazione vedrà sul palco: Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), Giacomo Castellano (chitarra elettrica), Alessandro Scaglione (tastiere), Eugenio Mori (batteria) e Lucio Fabbri (violino). Come ospiti d’eccezione si esibiranno Flavio Premoli (fondatore PFM) alle tastiere, Michele Ascolese, storico chitarrista di De André, e Luca Zabbini (tastiera e voce) dei Barock Project. Direzione artistica e produzione: Roberto Salamone.

La PFM, band di fama internazionale nata nel 1970, continua a mantenere il suo prestigio sulla scena mondiale, come testimoniano i numerosi riconoscimenti ricevuti, tra cui l’International Band of the Year ai Prog Music Awards UK nel 2018. I biglietti sono disponibili online su Liveticket.it e presso le seguenti prevendite: Agenzia Viaggi dello Stagnone (Marsala), Tabaccheria Fischetti (Marsala), Panfalone Viaggi (Trapani), Randazzo Viaggi (Partanna).