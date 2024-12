Vinta dall’Istituto “Pascoli-De Stefano” di Trapani la terza edizione del Trofeo Christmas Volley

Vinta dalla squadra dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli-A. De Stefano” di Trapani la terza edizione del “Trofeo Christmas Volley”, torneo di pallavolo organizzato dal corso di studi “Specializzazione in Management dello Sport” dell’Istituto di Istruzione Superiore “Salvatore Calvino”, svoltosi presso la palestra dell’Istituto “G.B. Amico” di via Salemi a Trapani. Al torneo, oltre quella vincitrice, hanno partecipato le squadre delle terze classi degli Istituti Comprensivi “Eugenio Pertini” e “Bassi-Catalano” di Trapani, rispettivamente seconda e terza classificata, “Giuseppe Montalto” di Misiliscemi, “Ciaccio Montalto” di Trapani, “Giuseppe Pagoto” di Erice, “Giovanni XXIII” di Paceco e la squadra delle prime classi del “Management dello Sport” dell’Istituto “Salvatore Calvino”.

Il torneo, che rientra tra le attività di orientamento scolastico del “Calvino”, si è rivelato un importante evento in cui i ragazzi hanno potuto vivere una giornata di sport divertendosi, partecipando con entusiasmo alle partite, seguite con un gran tifo dai ragazzi delle varie scuole che hanno affollato le gradinate dell’impianto in un clima amichevole improntato sui valori dello sport e del fair play. Al termine della manifestazione un premio speciale per il fair play, messo a disposizione dal Panathlon Club di Trapani, è stato assegnato alla squadra dell’Istituto “Pascoli-De Stefano” mentre all’Istituto “Pagoto” è andato il premio per la migliore tifoseria.

Nel premiare la squadra vincitrice del torneo la dott.ssa Margherita Ciotta, dirigente dell’Istituto “S.Calvino-G.B.Amico”, si è complimentata con quanti hanno partecipato alla manifestazione o che si sono spesi per la sua organizzazione, ringraziando in particolare il Panathlon per la collaborazione e gli Istituti scolastici che hanno aderito all’iniziativa. La dott.ssa Ciotta ha colto infine l’occasione per spiegare ai presenti i punti cardini dell’offerta formativa della specializzazione in “Management dello Sport” istituita presso l’Istituto “Salvatore Calvino” di Trapani.