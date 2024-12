Il Ministero ai Comuni trapanesi (e non): “Identificare tutti gli ospiti delle strutture ricettive”

Si è tenuta, presso questo Palazzo del Governo, una riunione del Comitato Provinciale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, presieduta dalla Prefetta Daniela Lupo, alla quale hanno partecipato i sindaci della Provincia, i Comandi provinciali dell’Arma e della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto, dei Vigili del Fuoco, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Trapani. Sulla base di quanto emerso nell’incontro, sono state fornite indicazioni ai Sindaci per l’adozione, in vista delle festività Natalizie, di ordinanze per la disciplina nei luoghi di maggiore aggregazione, in considerazione dell’afflusso di pubblico nei centri cittadini e nei luoghi di culto o di spettacolo, in vista di prevedibili rilevanti concentrazioni di presenze nelle località a maggiore vocazione religiosa, commerciale e turistica.

È stata richiamata l’attenzione sulla circolare del Ministero dell’Interno concernente l’identificazione delle persone ospitate presso strutture ricettive e già diramata ai sindaci, alla Camera di Commercio e alle Forze dell’Ordine, sull’obbligo di verifica “de visu” sull’identità degli ospiti delle strutture ricettive con successivo inoltro da parte dei gestori dei dati delle persone alloggiate alla Questura. I sindaci sono stati sensibilizzati a potenziare, attraverso le polizie municipali, l’attività di vigilanza sul territorio nei luoghi dove è prevedibile una maggior affluenza di persone, in coerenza con i prescritti modelli operativi sotto il profilo della safety e della security, effettuando verifiche presso esercizi ricettivi, locali e siti di intrattenimento e di pubblico spettacolo, con particolare attenzione agli adempimenti per le attività di controllo, prevenzione e repressione in materia di vendita illegale di artifici pirotecnici.

Sono state rafforzate misure volte alla prevenzione e contrasto alla concorrenza sleale determinata da fenomeni di abusivismo commerciale, anche con riferimento alle attività di contraffazione e ad artifici pirotecnici di provenienza illegale, con il concorso delle Polizie Locali. Una particolare attenzione è stata dedicata all’intensificazione dei controlli nelle sale gioco e scommesse. In relazione all’attuale delicato contesto internazionale, è stato disposto il potenziamento delle attività di controllo del territorio per la gestione dei previsti incrementi dei flussi di traffico in ambito ferroviario, diportistico e stradale. Analoga attenzione è stata, altresì, destinata ai servizi di vigilanza e sicurezza lungo le arterie stradali e autostradali, soprattutto nelle giornate festive e nelle fasce orarie e lungo le tratte considerate a maggiore rischio. Controlli potenziati in centri comunali e nei luoghi di culto, anche a garanzia dei più fragili, degli anziani che potenzialmente potrebbero essere vittime di truffe con attività di sensibilizzazione da parte delle Forze dell’ordine, d’intesa con i sindaci e le diocesi.