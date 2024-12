Marsala: difendono una donna dal convivente violento, i Carabinieri arrestano 35enne

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala hanno arrestato in flagranza un 35enne per maltrattamenti contro familiari conviventi. Prima del pronto intervento dei militari dell’Arma nella strada teatro della lite tra l’uomo e la compagna, due giovani che, notati i fatti avevano chiamato i Carabinieri, si sarebbero frapposti a difesa della donna che nel frangente sarebbe stata colpito e minacciata dal convivente. L’intervento dei Carabinieri avrebbe permesso di ricostruire una vera e propria escalation di violenze perpetrate, nel recente periodo, dal 35enne nei confronti della compagna. Per l’uomo scattava la misura del divieto di avvicinamento alla compagna.