Il 10eLotto premia la Sicilia. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, centrato un 9 da 20mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 25 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,6 miliardi di euro dall’inizio del 2024.