Il manifesto del Trapani Comix & Games 2025 a firma dello storico del fumetto Leo Ortolani

“Il mondo è cambiato. E tu?”. Così iniziava lo storico fumetto di Leo Ortolani “Il Signore dei Ratti”, pubblicato nel 2004, che parodiava la trilogia di romanzi più famosa di Tolkien, “Il Signore degli Anelli” (e la sua trasposizione cinematografica, realizzata proprio in quegli anni da Peter Jackson). Adesso, le “Terre selvagge” sbarcano a Trapani: è stato pubblicato il manifesto del prossimo Trapani Comix & Games e l’autore è proprio il celebre Leo Ortolani, che regala alla manifestazione, giunta alla sesta edizione, un disegno straordinario. I colori sono di Lorenzo “Larry” Ortolani, storico collaboratore del fratello su Rat-Man e altri successi.



La Colombaia, il fantastico Castello di Mare, diventa la Torre oscura di tolkieniana memoria con tutti i più grandi protagonisti dei fumetti di Ortolani che si mettono in marcia per difendere Trapani. Una visione straordinaria che annuncia anche le date ufficiali del prossimo festival della Pop Culture: il Trapani Comix si svolgerà il prossimo 23, 24 e 25 maggio 2025.Leo Ortolani, che sarà presente alla kermesse trapanese e per la prima volta ospite in Sicilia occidentale, è uno dei nomi più apprezzati e longevi del fumetto italiano. Nato a Pisa, esordisce nel 1989 proprio con la prima storia di quello che diventerà il suo personaggio più celebre: Rat-Man, supereroe inetto, imbranato e senza alcuna abilità particolare, ma sempre capace di districarsi nelle situazioni più assurde e paradossali.



Pubblicato anche all’estero, è divenuto ormai un classico del fumetto che ha ispirato una miriade di gadget, spin-off e una serie animata in onda sulla Rai, contribuendo al grande successo di Ortolani, che negli anni si è consolidato anche grazie ad altre opere.«A una fiera del fumetto con un manifesto così, io ci andrei subito». Il commento di Leo Ortolani non poteva che essere geniale e ironico. Il manifesto è collegato al prossimo lavoro di Ortolani: “L’Anello dei Ratti”, parodia in uscita per Panini ad aprile 2025 di Lo Hobbit – la trilogia di film prodotta da Peter Jackson a partire dall’omonimo romanzo di J.R.R. Tolkien. Sarà una delle tante novità editoriali che i fan troveranno al Trapani Comix. «Siamo onorati che Leo Ortolani abbia accettato di creare il manifesto del prossimo Trapani Comix – affermano i Nerd Attack – un vero regalo per tutto il territorio che alza ancora di più l’asticella per la prossima edizione del festival mediterraneo della Pop Culture».



La musica, le mostre, le attività ludiche con i giochi da tavolo e i videogames animeranno Villa Margherita. Il main stage del Trapani Comix sarà il Teatro “Giuseppe Di Stefano” che ospiterà l’intero programma degli artisti. L’evento, ideato e organizzato dai Nerd Attack in collaborazione con il Luglio Musicale Trapanese e il Comune di Trapani, è tra gli appuntamenti più attesi dell’anno.Il Trapani Comix & Games fa parte di RIFF, la rete nazionale di cui fanno parte tutti i più importanti festival italiani del fumetto che hanno come obiettivo la promozione e la valorizzazione del fumetto, definita secondo un’antica definizione la nona arte.