La Karate Marsala alla Golden Cup di Bologna

L’ASD Karate Marsala del Maestro Vito Genna si appresta a disputare la prima tappa riguardo l’agonismo: la Golden Cup di Bologna. Questo fine settimana gli atleti saranno impegnati in questa importante gara nazionale della fik – Federazione Italiana Karate. Sul tappeto gareggeranno: Matteo Angileri, Giuseppe Casubolo, Angelo Pizzo, Marco Di Benedetto, Sofia Pizzo, Helena Gambina, Veronica Pellegrino, Samuele Donato, Simone Barbera, Margherita Marchese, Marilù Pantaleo. “Questi ragazzi proveranno a superare i propri limiti, la concorrenza sarà agguerrita, per molti di loro l’obiettivo sarà conquistare la qualificazione per l’Europeo a Stettino in Polonia”, afferma il Maestro Vito Genna.