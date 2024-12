Petrosino, aggiudicati i lavori per il nuovo asilo nido

Sono stati ufficialmente aggiudicati i lavori per la costruzione del nuovo asilo nido comunale a Petrosino – Plesso “V. Cuoco”.

Il progetto è stato reso possibile grazie al finanziamento ottenuto attraverso il Nuovo Piano Asili Nido 2024, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (#PNRR) di 576 mila euro. “Si tratta di un’opportunità unica per la nostra comunità, che consentirà la realizzazione di una struttura completamente nuova, progettata per rispondere alle esigenze educative e sociali delle famiglie. Questo è un risultato di grande valore per Petrosino – sottolineano il Sindaco e l’Assessore Pipitone –. La costruzione di un nuovo asilo nido rappresenta non solo un investimento sul futuro dei nostri bambini, ma anche un’occasione per dotare il territorio di un immobile moderno, sicuro e funzionale, destinato a migliorare i servizi educativi della nostra città.”

Il nuovo asilo nido sarà realizzato con criteri innovativi e sostenibili, ponendo grande attenzione al benessere dei bambini. Gli spazi saranno progettati per garantire la massima sicurezza e per favorire l’apprendimento, il gioco e la socializzazione, in un ambiente confortevole e accogliente.