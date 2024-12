A Trapani due giorni di raccolta alimentare per le famiglie bisognose￼

Una raccolta di alimenti a favore di famiglie indigenti del territorio trapanese, è stata organizzata dall’associazione che cura il Sacro Gruppo del Popolo “Ascesa al Calvario” (“U’ Signuri ca Cruci ’ncoddu”) della Processione dei Misteri di Trapani, con l’obiettivo di non limitare l’attività alla sola Processione ma di spendersi tutto l’anno con iniziative sociali. La raccolta alimentare si svolgerà nel chiostro di San Domenico, a Trapani, nelle giornate di sabato 14 dicembre, dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20, e domenica 15, dalle 10 alle 12.30.

Si raccolgono derrate alimentari a lunga conservazione (pasta, riso, olio, salsa, zucchero, latte, biscotti, caffè, cibo in scatola) che verranno affidate alla guida spirituale del Gruppo del popolo, don Matteo Peralta, per la distribuzione a famiglie bisognose. «Concretizziamo il messaggio spirituale tramandato dal nostro Gruppo, aiutando il nostro prossimo, come fece Simone di Cirene alleviando al Cristo il peso della Croce» afferma il presidente dell’associazione, Sandro Parrinello, rivolgendo un appello alla cittadinanza: «Invitiamo a partecipare a questa iniziativa solidale in pieno periodo natalizio, portando buste e sacchetti con gli alimenti indicati, nelle due giornate di raccolta nel chiostro di San Domenico, gentilmente concesso dal Comune di Trapani».