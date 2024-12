Ancora soddisfazioni in casa Fenici Rugby Marsala. Altra convocazione per 6 atleti Under 16 di formazione marsalese, con la selezione regionale che si è radunata oggi a Catania. Il Presidente Debiasi è orgoglioso dei suoi ragazzi che confermano le aspettative sportive con un’altra convocazione da parte del Comitato Rugby Sicilia. Convocati i lilybetani Gabriele Di Pietra, Davide Debiasi, Daniele Genovese, Federico Frusteri, Luca Sangiorgio e Gabriele Cappitelli.