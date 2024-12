Morto l’ex calciatore Giovan Battista Rappa, fu ds del Marsala Calcio

All’età di 70 anni è venuto a mancare Giovan Battista Rappa, un giocatore anni ’70-’80 nei ruoli di centrocampista ed esterno d’attacco. Giovanni Rappa dopo aver appeso le scarpette al chiodo, aveva conseguito il patentino di allenatore professionista “Uefa A” ed era stato pure un apprezzato Direttore Sportivo nel Marsala Calcio intorno all’anno 2000 sotto la guida del Presidente Peppe Bonafede. Attualmente si occupava, insieme ai figli, di negozi di articoli sportivi.

Nel suo palmares, Rappa vanta 343 presenze tra la Serie C1, C2 e C Nazionale, condite da 27 marcature. Prima calciatore e poi stimato allenatore, era nato a Borgetto il 18 agosto del 1954, aveva mosso i primi passi da professionista nel Siracusa, dove aveva militato dalla stagione 1972- ‘73 sino a quella del 1976- ‘77, poi nel 1977 si era trasferito nella Reggina, nel 1978 era stato nel Catania del Vulcanico Presidente, Angelo Massimino, per poi proseguire nel Cosenza, nel Brindisi, nella Paganese, nella Nissa per poi tornare, nel 1984, nella sua amata Siracusa, chiudendo la carriera agonistica nel Partinicaudace, in Serie D, nel campionato 1989 – ‘90 ricoprendo il duplice ruolo di allenatore e calciatore, giocando insieme a Gaetano Vasari che nel giro di poco tempo, sarebbe diventato il suo erede calcistico. I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 11 dicembre alle ore 15, presso la Chiesa Madre di Borgetto.