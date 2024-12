Pallacanestro: Marsala vince sul Nova Basket Capo d’Orlando￼

Torna alla vittoria tra le mura amiche alla decima giornata di campionato della Serie C 2024-25 la Nuova Pallacanestro Marsala, che si impone per 72-62 contro una ostica Nova Basket Capo d’Orlando ribaltando nella seconda metà dell’incontro il risultato con gli ospiti sempre avanti nei primi due quarti.

Il primo quarto vede i ragazzi di Grillo in affanno contro gli orlandini, che subito dopo la palla a due si portano in avanti per 0-7 con Sidoti e Samardzic e allungano a +11 nel finale sulle troppe imprecisioni sotto canestro dei locali, che accorciano lo svantaggio all’ultimo possesso con Tartamella. La prima frazione di gioco termina 11-20.

Non cambia di molto la musica nel secondo quarto, con i marsalesi imprecisi soprattutto dall’arco ad inseguire una Nova Basket che trova nei centimetri di Charumbira (migliore marcatore dei suoi insieme a Sidoti con 16 punti per entrambi) un’importante arma sotto canestro. La NPM fatica a ricucire lo strappo degli ospiti che allungano fino a +15 a 3′ dagli spogliatoi. Si va al riposo lungo sul 24-37. È una NPM trasformata quella che riguadagna il campo dopo il break: il terzo quarto vede protagonisti Stankovic (19 punti per lui), Miculis e Farruggia, che con un break di 9-0 portano la NPM a -4 sul 33-37 dopo 3′ di gioco. Gli ospiti accusano il colpo e le palle recuperate da Tartamella insieme alla triple di Farruggia e Gentile consentono ai marsalesi di agganciare a superare gli avversari. Si va all’ultimo riposo sul 53-51 grazie al sigillo di Chen.

Galvanizzata dalla rimonta, nell’ultimo periodo di gioco la NPM respinge i tentativi di controsorpasso della Nova Basket andando a segno più volte dalla media distanza con Farruggia e colpendo due volte dall’arco con Gentile. Gli orlandini tirano i remi in barca e i marsalesi possono dunque amministrare il vantaggio fino alla sirena finale che scatta sul punteggio finale di 72-62.

Tra le note dell’incontro da registrare la premiazione con una targa ricordo per Fausto Pizzo, storico dirigente della NPM, che il presidente Peppe Grillo ed il vicepresidente Alfonso Cascoschi hanno voluto omaggiare per il grande impegno profuso in questi anni. La Nuova Pallacanestro Marsala tornerà in campo in trasferta domenica 15 dicembre alle 18:30 contro Basket Giarre.

TABELLINO DI GARA:

Nuova Pallacanestro Marsala – Nova Basket Capo d’Orlando 72-62

Parziali: 11-20, 13-17, 29-14, 19-11.

Nuova Pallacanestro Marsala: Farruggia 14, Miculis 9, Cucchiara, Abrignani, Donato 2, Linares 1, Gentile 12, Stankovic 19, Chen 2, Tartamella 11, Niang 2. All. Grillo G.

Nova Basket Capo d’Orlando: Carlo Stella 4, Albana, Triolo, Paez, Charumbira 16, Samardzic 18, Vujic 8, Sidoti 16, Colica n.e., Fontana n.e.. All. Pizzuto C.

Arbitri: Licari B. di Marsala (TP) e Lo Presti E. di Agrigento