Il Marsala Futsal vince 9 a 0 ad Adrano ed è capolista del girone

Il Marsala Futsal 2012 è la capolista solitaria del Girone H di serie B alla 9ª giornata.

La vittoria ad Adrano per 9 a 0 e il Sicurlube che ha riposato un turno riportando in equilibrio la classifica, vede la società azzurra a quota 24 punti a + 3 proprio dalla formazione di Regalbuto e a +6 dalla terza in classifica, il Mistral Palermo. Un’altra vittoria di carattere per gli azzurri con un gioco a viso scoperto, senza paura e l’ennesima goleada in questo Campionato – senza dimenticare la Coppa, che porta i primi numeri: 8 partite vinte su 8 giocate, 54 reti fatte con Barroso capocannoniere del Girone e solo 17 goal subiti. La prossima gara sarà al Palasancarlo contro il Polistena C5 il 21 dicembre, ultima gara prima delle festività natalizie e penultima del turno di andata.