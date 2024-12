Un futuro luminoso per Trapani: al via il restyling dell’Illuminazione Pubblica￼

Trapani compie un passo decisivo verso la modernità con l’avvio del restyling dell’illuminazione pubblica, un intervento atteso da tre anni che promette di rivoluzionare il volto della città, rendendola più sicura, sostenibile ed efficiente dal punto di vista energetico. Il progetto, del valore di 16 milioni di euro e sviluppato attraverso un innovativo project financing, è partito ufficialmente la scorsa settimana e si concluderà entro il 2025. “Finalmente vediamo concretizzarsi un progetto che rappresenta un punto di svolta per la nostra città – ha dichiarato Vincenzo Guaiana, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Trapani -. Questo restyling non è solo una questione tecnica, ma un investimento sul futuro di Trapani. Grazie a questo intervento, garantiremo una migliore qualità della vita per i cittadini, riducendo al contempo consumi energetici ed emissioni. È un esempio concreto di come pubblico e privato possano collaborare per il bene comune”.

Nuova tecnologia LED, manutenzione straordinaria e sicurezza

Il piano prevede la sostituzione di oltre 10.300 punti luce nei comuni di Trapani e Misiliscemi con tecnologia LED all’avanguardia, con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici del 40% e migliorare sensibilmente la qualità dell’illuminazione cittadina. Saranno coinvolti 8.310 punti luce a Trapani e 2.047 a Misiliscemi. Parallelamente, il progetto include una manutenzione straordinaria per l’adeguamento normativo e la sostituzione integrale di oltre 492 pali, con particolare attenzione al ripristino dei sostegni ammalorati e all’installazione di nuovi elementi decorativi nel centro storico. Tra gli interventi più significativi, spicca la sostituzione di 107 quadri elettrici e di 120 chilometri di cavo unipolare interrato, essenziali per garantire la sicurezza e l’efficienza del sistema. Inoltre, gli edifici comunali saranno dotati di sensori di movimento per ridurre i consumi negli spazi poco frequentati e di sanificatori d’aria per migliorare la qualità degli ambienti interni. Il progetto non si limita all’efficienza energetica: grande attenzione è stata dedicata alla sicurezza urbana e alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico. Verranno installate nuove telecamere di videosorveglianza, che si aggiungeranno a quelle esistenti, per un controllo capillare del territorio. Gli interventi includeranno anche l’illuminazione artistica outdoor, valorizzando le cupole della chiesa di San Francesco d’Assisi, della chiesa delle Anime del Purgatorio, della Cattedrale di San Lorenzo, e della chiesa di San Nicola. Nuova illuminazione anche per la facciata e il rosone della chiesa di Sant’Agostino, della fontana di Saturno, del campanile della Basilica dell’Annunziata e della facciata di palazzo Cavarretta, creando un impatto visivo di grande suggestione per residenti e turisti.

Collaborazione pubblico-privato: un futuro più luminoso per Trapani

Anche il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, ha espresso entusiasmo per l’inizio dei lavori: “Questo intervento rappresenta un momento storico per la città. Non solo miglioreremo l’estetica e la funzionalità dell’illuminazione pubblica, ma garantiremo un risparmio energetico significativo e una maggiore sicurezza. Abbiamo lavorato con impegno e determinazione per raggiungere questo obiettivo, e oggi siamo orgogliosi di vedere i primi risultati concreti”. Il progetto rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato, con le società specializzate Rti City Green Light e Siat impegnate nella realizzazione di un sistema innovativo e sostenibile. Gli interventi previsti includono anche la sostituzione di pali storici nel centro cittadino con soluzioni che si integrano armoniosamente nel contesto architettonico, confermando l’attenzione dell’amministrazione alla tutela del patrimonio urbano. Con il restyling dell’illuminazione pubblica, Trapani si proietta verso un futuro più luminoso, efficiente e rispettoso dell’ambiente. Come sottolineato dall’Assessore Guaiana, l’impegno dell’amministrazione comunale punta a creare una città «più sicura, sostenibile e accogliente». L’intervento, oltre a rappresentare un significativo risparmio energetico, porterà benefici concreti in termini di vivibilità, rafforzando l’identità di Trapani come città moderna e attenta alle esigenze dei suoi cittadini. I lavori sono appena iniziati, ma il cambiamento è già tangibile: Trapani si prepara a brillare di una nuova luce.