 Da musicista a frate, il petrosileno Giuseppe Maria Pipitone prende il dottorato in Sacra Scrittura

La comunità parrocchiale di Santa Lucia a Castelvetrano ha fatto festa a Giuseppe Maria Pipitone (al secolo Salvatore Pipitone), uno dei Piccoli Frati e Suore di Gesù e Maria che animano la parrocchia, perchè ieri nell’Aula Paulina del Pontificio Istituto Biblico di Roma, ha discusso la tesi per il dottorato in Sacra Scrittura. La tesi ha come titolo “La preghiera dei Re di Giuda nel periodo di crisi militare. Testi scelti dai libri storici dell’Antico Testamento”. Fra Giuseppe Maria Pipitone è originario di Petrosino e dei Piccoli Frati e Suore di Gesù e Maria è il vice Generale. La conversione di Salvatore Pipitone è avvenuta nel 2003. Ex ateo e quasi maestro di musica ha trascorso la sua giovinezza lontano da Dio. La musica è stata sempre la sua passione.

«Avevo anche una ragazza che insegnava inglese (tra l’altro, anche lei ora è religiosa). Insieme a tutto questo, lontanissimo dal Signore, conducevo una vita sfrenato, irrequieto: suonavo di notte nelle spiagge, spinelli, alcool. In fondo non cercavo altro che la felicità», racconta. Ma il suo cuore era insoddisfatto. È stato l’incontro con fra Volantino Verde, fondatore dei Piccoli Frati e Suore di Gesù e Maria a cambiargli la vita. Era il 2 ottobre 2003: «Andai nella parrocchia San Francesco di Paola a Santo Padre delle Perriere a Marsala e lì che incontrai fra Volantino che era ospite in parrocchia. La cosa che subito mi colpì fu che appena entrai in chiesa le gambe mi cominciarono a tremare, poiché di fronte vidi la statua di San Francesco di Paola che pochi giorni prima mi era apparso».

Fra Giuseppe ha dedicato il suo percorso allo studio biblico. Professo perpetuo dal 23 febbraio 2010 e presbitero dal 2017 (ordinato a Olbia), è stato vicario cooperatore parrocchiale a Roma, dal 2020 al 2023, vicario parrocchiale a Olbia nel 2017-2018, vice responsabile per le vocazioni maschili dei Piccoli Frati e Suore dal 2021 al 2023. Dal gennaio 2024 svolge il suo ministero di parroco a Santa Lucia di Castelvetrano ed è pure membro ordinario dell’Associazione Biblica Italiana dal 22 novembre 2024.