Ddl Concorrenza: la nostra tutela o quella del mercato?￼

La Legge annuale sulla concorrenza, attualmente in attesa del via libera definitivo al Senato, interviene su una vasta gamma di settori, dalle concessioni autostradali alla trasparenza commerciale, dall’assicurazione obbligatoria alle politiche sulla sanità privata. Un mosaico di provvedimenti ambiziosi, volti ad modernizzare settori cruciali, che però solleva dubbi sull’effettiva portata delle misure e sull’equilibrio tra protezione dei consumatori e interessi di mercato. L’efficacia di molte di queste misure dipenderà dall’applicazione pratica e dalla capacità di bilanciare gli interessi in gioco. Se da un lato appare possibile una maggiore trasparenza e tutela del consumatore, dall’altro emergono segnali di compromessi che potrebbero minare la credibilità complessiva dell’impianto normativo ed economico.

La proroga fino al 31 dicembre 2025 delle concessioni di suolo pubblico, inclusi i dehors, rappresenta un sollievo per i pubblici esercizi. Tuttavia, il rischio di occupazioni abusive impone un rafforzamento dei controlli da parte degli enti locali. Ma come garantire che questa sorveglianza non si trasformi in un ulteriore ostacolo burocratico per gli esercenti già provati dalla crisi economica? L’introduzione di un limite del 5% sulle commissioni dei buoni pasto ha ricevuto ampio consenso tra gli esercenti che per anni hanno lamentato margini sempre più ridotti. Tuttavia, il periodo transitorio, che consente alle società emittenti di recedere dai contratti senza indennizzi, rischia di creare disagi per gli operatori e i consumatori. È un compromesso che appare più orientato a tutelare i grandi protagonisti del mercato anziché i piccoli esercenti.

L’emendamento che rinvia al 2026 l’applicazione delle nuove regole per il convenzionamento della sanità privata pone una domanda cruciale: il rinvio è motivato da una reale necessità di approfondimento o da pressioni lobbistiche? Con un budget regionale come quello siciliano che supera il miliardo di euro, il rischio è che i pazienti rimangano intrappolati in un sistema privatistico, quando invece nelle strutture ospedaliere pubbliche c’è carenza di medici che emigrano verso condizioni economiche e professionali migliori. La nuova etichettatura obbligatoria per prodotti con quantità ridotte e prezzi aumentati segna un passo importante verso la tutela dei consumatori, ma c’è da chiedersi quanto questa misura sarà realmente efficace ed accompagnato da un sistema di monitoraggio e sanzioni per le aziende inadempienti. Interventi come la portabilità gratuita dei dati delle scatole nere e le nuove tutele per i clienti vulnerabili nel settore energetico sono segnali positivi anche se l’effettiva implementazione di queste misure dipenderà dalla capacità delle autorità di vigilanza, come l’Agcom e l’Ivass, di garantire che i diritti dei consumatori non vengano sacrificati sull’altare della complessità tecnica. Un passo avanti verso un’economia più equa e dinamica? Sì, ma a discapito di chi? La vera concorrenza non è solo una questione di regole, ma di equilibrio tra innovazione, sostenibilità e giustizia sociale.