Il Tribunale di Milano si pronuncia a favore di 10 lavoratori trapanesi Telecom-Tim

Il tribunale di Milano ha dato ragione a dieci lavoratori trapanesi della “Telecom Spa – Tim Spa” che hanno fatto vertenza su iniziativa della Uilcom Trapani – tramite lo studio legale dell’avvocato Cirillo di Napoli – per il riconoscimento delle somme relative all’espletamento delle loro funzioni relativamente ai cosiddetti “assorbimento superminimi” e “timbratura in postazione”. “Le cause già concluse – afferma il responsabile territoriale Uilcom Trapani Francesco Silvano – hanno riconosciuto importanti spettanze economiche non corrisposte per molte anni dall’azienda ai lavoratori. Questo rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti dei dipendenti sempre al centro degli interessi del sindacato e testimonia l’impegno profuso verso la risoluzione delle controversie”.

Altre cinquanta vertenze, inoltre, sono state presentate e sono in attesa di essere esaminate dal tribunale lombardo. “La Uilcom di Trapani – aggiunge Silvano – continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione di ogni singola vertenza confermando la propria disponibilità a sostenere il lavoratore per giungere a una rapida soluzione della stessa”. E aggiunge: “Ci chiediamo come un’azienda che si definisce leader nel settore delle Tlc possa giustificare tutte queste inadempienze, ma soprattutto ci domandiamo chi pagherà per tutti questi danni e chi ha permesso che tutto ciò potesse succedere. Un terremoto giudiziario con gravi risvolti non solo economici ma anche d’immagine”. “Un ringraziamento – conclude il responsabile territoriale Uilcom – allo studio legale Cirillo per la professionalità dimostrata e il contributo alla tutela dei lavoratori. Restiamo disponibili verso tutti i colleghi che vogliano unirsi alla nostra iniziativa legale per il riconoscimento delle spettanze economiche loro ingiustamente negate”.