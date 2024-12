Al Museo Pepoli di Trapani incontro con l’autrice Ilaria Bifarini

Si svolgerà domani, sabato 7 dicembre, presso il salone del museo regionale Agostino Pepoli, l’incontro valido per la rassegna “Identità perdute” con l’economista Ilaria Bifarini. La discussione con il presidente dell’Istituto Nova Civitas Livio Marrocco si concentrerà sul libro “Dal Grande Reset al Green Reset: La transizione ecologica e la deriva dell’Occidente” (2023, Youcanprint). Nel giugno del 2019, pochi mesi prima della pandemia, Klaus Schwab e il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, hanno firmato un quadro di partenariato strategico per accelerare congiuntamente l’attuazione di Agenda 2030: le due realtà si impegnano a mobilitare i sistemi internazionali e ad accelerare i flussi finanziari per costruire un futuro più prospero ed equo.

Oltre al passaggio alle energie alternative e all’abbandono dei combustibili fossili, che ha già provocato ingenti rialzi dei prezzi delle materie prime energetiche con ricadute inflazionistiche sui prodotti e sui servizi, la transizione ecologica a guida Onu-Forum di Davos, sostenuta in prima linea dall’Unione Europea, prevede un radicale cambio di paradigma antropologico. Dalla cultura della cancellazione al fanatismo ambientalista, dall’affermarsi della wokeness all’introduzione di insetti e alimenti sintetici nella nostra tavola, il filo conduttore è la volontà di resettare l’uomo occidentale, secondo un’ideologia eco-malthusiana nata ufficialmente con il Club di Roma e propagandata da una costellazione di organizzazione legate al mondo della filantropia e della spiritualità.

“Per orientarsi in questo labirinto ideologico – afferma Marrocco – è necessario far luce sul blackout mentale che oggi sembra oscurare lo spirito dell’Occidente e dell’Europa in primis, vittima di un istinto autolesionista e suicidario”. L’appuntamento è per le ore 17. L’iniziativa è organizzata dall’Istituto di studi economici e sociali Nova Civitas di Trapani con il contributo dell’Assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana e l’Assemblea Regionale Siciliana.