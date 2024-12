Il 7 dicembre alle ore 17.30, in occasione dell’accensione dell’albero di Natale in Piazza della Repubblica (Loggia), non perdete lo spettacolo straordinario: i nostri operatori, vestiti da Babbo Natale, scenderanno dal Palazzo VII Aprile per portare gioia e dolcezza ai più piccoli, distribuendo caramelle! Un momento unico per vivere insieme la magia del Natale e rendere l’atmosfera ancora più speciale. Non mancate! Altaquota: sempre vicini alla comunità!