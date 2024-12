Si tiene anche a Marsala, come nel resto d’Italia, la vendita di stelle di Natale organizzata dall’AIL, Associazione Italiana che sostiene la ricerca e la cura dei tumori del sangue. Le tipiche piante natalizie si possono acquistare questa mattina in Piazza Loggia, il 7 in Piazza Loggia e presso il mercato della Coldiretti in via Verdi/Lungomare Mediterraneo e domenica 8 nella mattinata sempre in Piazza Loggia.