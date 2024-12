A Petrosino l’accensione dell’Albero nel giorno dell’Immacolata

L’Amministrazione comunale di Petrosino ha programmato una serie di appuntamenti che si terranno dall’8 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, volta a coinvolgere e divertire grandi e piccini. Si inizia l’8 dicembre alle ore 19:00 in Viale Giacomo Licari con la tradizionale accensione dell’albero di Natale, per fare entrare tutti nell’atmosfera delle festività. Si esibiranno per l’occasione l’Orchestra e il Coro dell’Istituto Gesualdo Nosengo. L’albero di Natale è stato realizzato con il supporto e la collaborazione dell’associazione “I picciotti di via Cafiso APS Petrosino”. A breve il calendario con tutti gli eventi e l’apertura del Villaggio di Natale. Intanto tutta la cittadinanza è invitata domenica sera alle 19 in Viale Licari per l’accensione dell’albero di Natale.