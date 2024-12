“Chi lo sa!?” il nuovo singolo di Teo Gfo. VIDEO

Dopo l’annuncio di “Una X Ep” per l’anno 2024 e l’uscita del primo singolo “Mai così giovani” lo scorso mese, ecco che esce il secondo brano del progetto di Teo Gfo. Forse qualcuno se lo ricorderà per il suo viaggio archetipico intrapreso dal sottosuolo alla Città del Sole… Beh eccolo tornato da un viaggio in America latina insieme al suo ukulele, un vecchio paio di scarpe e lo zaino in spalla! La canzone colpisce grazie alla sua semplicità, e ricorda che, ognuno di noi, prima o poi, ha pensato di lasciarsi tutto alle spalle e andarsene via per un po’… E quando la vita ti regala emozioni così intense da sentirti vivo, forse, per la prima volta, non è facile tornare in quelle quattro mura che chiamiamo casa.

GUARDA IL VIDEO:

Credits:

Testo e musica: Teo Gfo

Registrato da: Teo Gfo, Marco Taurisano (basso), Fabrizio Bigioni (congas), un ringraziamento speciale a chi ha registrato la fisarmonica e ha chi ha messo a disposizione il suo studio per farmi registrare le voci.

Mix: Teo Gfo e Marco Taurisano

Master: Carmelo Avanzato

Grafica: Teo Gfo

Video: montaggio Teo Gfo, un ringraziamento immenso ai miei compagni di viaggio Maikol e Matteo per alcune riprese, oltre che a mia sorella per altre riprese.



La canzone nasce nella giungla peruviana successivamente all’incontro con una persona, anche lei con lo zaino in spalla, da qualche anno, che fuggiva le grandi città in cerca di vita. Dopo un’affinità quasi istantanea ecco che arriva il fatidico momento… Quello dell’ultimo saluto, dell’intenso abbraccio e del “Buena suerte”, nella speranza che la vita possa un giorno riunirci… Chi lo sa!? Questa canzone incarna lo spirito del viaggiatore, della libertà e, dice Teo Gfo, “mi auguro possa rievocare, anche se per un solo secondo, quell’indescrivibile emozione vissuta in Quel tuo viaggio”.

Il video di “Chi lo sa!?” è semplicemente il riflesso dei paesaggi, dei colori, odori ed emozioni che hanno accompagnato il cantautore durante la sua avventura. Un’avventura immersa nella natura, in luoghi sacri, lungo strade sterrate, a bordo di pulmini trasandati o più generalmente lontano dalla folla… Il tutto in profonda connessione con la vita, su quella che a volte dimentichiamo essere la nostra unica e grande casa; la Pachamama. Ogni attimo, ogni persona, ogni dettaglio è un ricordo ancorato profondamente nella sua memoria… Anzi, in ogni cellula del corpo.

La copertina in qualche modo cerca di evidenziare che la vita è un costante “on the road”, in cui si cerca di andare avanti adattandosi ai diversi terreni; anche se a volte può far paura e non si trova la forza per farlo. Ma proseguendo lo si troverà, potremo addirittura vederlo fare autostop lungo una strada che ci chiede un passaggio, chi lo sa!?

Link streaming: https://linktr.ee/teo_gfo

“Chi lo sa!?” è parte del progetto “Una X ep”, in uscita inizio 2025, il cui concetto richiama il simbolo della “X” che si vede sulle mappe del tesoro… Ecco, a prescindere da quanto la nostra pelle sia vissuta dal tempo penso che ognuno di noi sia in cerca della propria X, che diversamente è la stessa per tutti… Una passione, un sogno, un posto nel mondo… Insomma, un qualcosa che ci faccia stare bene! Inoltre, riferisce Teo Gfo, l’album è nato con l’intenzione di poter “rendere” anche semplicemente con il suo guitalele, riflesso di una musica leggera, che puoi trasportare facilmente e suonare ovunque.