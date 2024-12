Risate di fine anno: all’Impero di Marsala serata di comicità

Il sipario del Teatro Impero di Marsala si alzerà sabato 28 dicembre alle ore 21:30 per accogliere una serata che promette di essere un concentrato di risate e buon umore: “Risate di Fine Anno”. L’evento, che si preannuncia come un’occasione perfetta per chiudere il 2024 con leggerezza e allegria, vedrà sul palco un cast eccezionale di comici amati dal grande pubblico.Tra i protagonisti della serata ci saranno Salvo La Rosa, volto noto della comicità siciliana, Massimo Spata e Antonio Pandolfo, artisti che hanno conquistato platee in tutta Italia con il loro talento e la loro capacità di far ridere fino alle lacrime.

A completare il cast, il duo comico Trikke & Due, composto da Enzo Amato e Nicola Anastasi, esperti nel trasformare la quotidianità in esilaranti gag e sketch.Una miscela esplosiva di comicità e improvvisazione animerà il palco del Teatro Impero, trasformando questa serata in un appuntamento imperdibile per gli appassionati del genere e per chiunque voglia salutare l’anno con un sorriso. Evento organizzato dalla Power Sound Service e la Peralta Production srls con il patrocinio del Comune di Marsala . Con prezzi accessibili e un programma irresistibile, l’evento rappresenta una scelta ideale per chi cerca un’occasione di svago prima di dare il benvenuto al 2025.