European Pizza Chef Competition, terzo posto per il marsalese Federico Morsello. VIDEO

Orgoglio marsalese al World Pizza Summit di Londra. Federico Morsello ha conquistato il terzo posto alla prestigiosa European Pizza Chef Competition, tra oltre 50 partecipanti da tutta l’UE. Un grande risultato per Federico, che ha gareggiato il 26 e 27 novembre scorsi presso l’Olympia Events nell’appuntamento più importante per gli artigiani della pizza. Le categorie in gara erano 2, ovvero “Pizza Napoletana Tradizionale” e “Pizza Contemporanea“. A giudicare i pizzaioli in gara, una giuria formata da i migliori esperti di pizza al mondo. Federico in team è riuscito a distinguersi portando in alto il nome della cucina tradizionale siciliana e del territorio lilybetano. Adesso lo aspettiamo a Marsala per omaggiare il talento come è giusto che sia.

