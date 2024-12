Meloni “Sinistra obsoleta, Centrodestra unito da stessi valori”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi Moderati è un pezzo fondamentale della maggioranza di centrodestra, voglio davvero ringraziare tutti voi del lavoro che avete svolto fin qui e del lavoro che svolgete ogni giorno per sostenere l’azione di governo e per rispettare punto per punto gli impegni che ci siamo presi con gli italiani”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video messaggio inviato all’assemblea nazionale di Noi Moderati. “I cittadini ci hanno dato la loro fiducia e lo hanno fatto perchè sanno che si possono fidare di noi, che noi vogliamo attuare il programma con il quale ci siamo presentati alle elezioni, una cosa non proprio scontata in Italia, e sanno anche che la nostra cifra è la concretezza”, ha aggiunto.

“Un giorno sì e l’altro anche veniamo accusati dalla sinistra di essere ideologici, di portare avanti i provvedimenti lontani dal mondo e dalla realtà: a me pare esattamente il contrario, a me pare che l’ideologia, i pregiudizi e gli schemi obsoleti siano di istanza da qualche altra parte, ha sottolineato il premier, aggiungendo: “A noi invece piace approfondire le questioni, anche quelle più spinose, anche quelle all’apparenza troppo difficili da affrontare, anche quelle dalle quali in passato gli altri sono scappati, valutare le opzioni possibili e tentare di scegliere quella che è più efficace o che si ritiene la più efficace”.

“La nostra coalizione – ha sottolineato – è composta da forze politiche diverse, ognuna ha la sua identità e la sua storia, che sono un valore aggiunto e ciò che ci rende forti e coesi è la volontà, la voglia di stare insieme che quello che ci consente di fare sempre sintesi di trovare un punto di incontro: possiamo farlo perchè siamo uniti dalla stessa visione del mondo di fondo, perchè crediamo negli stessi valori di riferimento, perchè abbiamo idee compatibili, perchè intendiamo portare avanti fondamentalmente gli stessi progetti e tutto questo che ci tiene insieme da 30 anni a questa parte che ci ha permesso in questi primi due anni di governo di raggiungere risultati inaspettati e di invertire quel declino al quale l’Italia sembrava ormai destinata”.

La manovra “è ispirata al pragmatismo, concentra le risorse a disposizione per sostenere le imprese che assumono, per creare posti di lavoro, per rafforzare il potere di acquisto delle famiglie. Abbiamo smesso di gettare i soldi dei cittadini dalla finestra pensando che così potevamo garantirci consenso e, nonostante i debiti da pagare che ci ha lasciato la sinistra, non abbiamo aumentato le tasse ma le abbiamo abbassate”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video messaggio inviato all’assemblea nazionale di Noi Moderati. “Abbiamo previsto stanziamenti record per la sanità, abbiamo rimesso al centro dell’azione del governo l’attenzione alla famiglia e alla natalità: lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto”, ha sottolineato.

“C’è ancora tanto da fare, il cammino che abbiamo davanti è un cammino ancora a lungo: dobbiamo e possiamo insieme rendendo il centrodestra sempre più forte e sempre più coeso”, ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video messaggio inviato all’assemblea nazionale di Noi Moderati, ringraziando “Maurizio Lupi per il grande lavoro che ha fatto in questi anni. Ovviamente saluto con piacere Maria Stella, Mara, Giusy e Mario che, con l’assemblea di oggi scelgono di rafforzare il centrodestra, a renderlo ancora più plurale e unito nella difesa dell’interesse nazionale”.

– foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).