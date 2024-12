A Mazara terminati i lavori della nuova rete fognaria di Tonnarella e Trasmazaro

La commissione tecnica per la verifica dei lavori per la realizzazione di oltre 60 km di nuova rete fognaria che hanno consentito ai quartieri Trasmazaro e Tonnarella di Mazara di avere finalmente un adeguato sistema di raccolta e collettamento di acque reflue ha svolto nei giorni scorsi un ultimo sopralluogo. Entro la fine dell’anno, dunque, è atteso il provvedimento di collaudo definitivo dell’opera, che potrebbe essere consegnata all’amministrazione comunale già per i primi mesi del nuovo anno. A quel punto, potranno essere avviati gli allacci alla nuova rete fognaria da parte dei cittadini. Si tratta di un’opera da oltre 13 milioni di euro, gestita dalla struttura del Commissariato straordinario unico per la depurazione, che attraverso Invitalia ha aggiudicato i lavori al raggruppamento temporaneo d’imprese Eurovega Costruzioni, Celi Energia e Cedit.

La realizzazione della nuova rete fognaria di Tonnarella e Trasmazaro comprende 9 impianti di sollevamento e consente inoltre di far confluire i reflui nel depuratore di contrada Bocca Arena. Il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico della Regione Siciliana, nella qualità di centrale di committenza ausiliaria del Commissario straordinario unico della depurazione, ha già bandito la gara d’appalto relativa ai servizi integrati di indagini preliminari, progetto di fattibilità tecnico economica e direzione dell’esecuzione dei lavori di potenziamento del depuratore per un importo complessivo di circa 800 mila euro.

La scadenza delle domande è fissata per il prossimo 5 dicembre. Molto soddisfatto il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci: “Ci conforta – sottolinea il primo cittadino – che a breve sarà notificato il collaudo della nuova rete fognaria e si potrà procedere agli allacci nella rete. Stiamo lavorando a un regolamento che assicuri lavori di allaccio in perfetta regola con ripristino del manto stradale ottimale. Dopo avere risolto come amministrazione il problema dell’erogazione idrica nel quartiere Trasmazaro e Tonnarella grazie al denitrificatore, salutiamo con soddisfazione il completamento di un’opera attesa da decenni: la nuova rete fognaria di Tonnarella e Trasmazaro. Il prossimo passo è il potenziamento del depuratore, che è già finanziato e la cui gara d’appalto è già stata bandita dalle strutture commissariali di Regione e Stato con cui abbiamo un’interlocuzione costante”.

“In questi anni – ha aggiunto l’assessore ai Lavori Pubblici Vito Torrente – abbiamo seguito passo passo i lavori di realizzazione della nuova condotta fognaria di Tonnarella e Trasmazaro che dovevano iniziare anni fa e che sono stati avviati dopo il periodo Covid. Abbiamo avuto numerose interlocuzioni con la stazione appaltante, con l’impresa ed i tecnici per attenuare i normali disagi che il cantiere ha creato ma sono lavori ed opere necessari per il territorio ed i cittadini”. Insomma, si stringono i tempi per il collaudo della condotta realizzata nei quartieri Trasmazaro e Tonnarella per dare poi il via agli allacci: “Entro la primavera partiranno gli allacci alla nuova rete e con il potenziamento del depuratore già finanziato e in gara – conclude l’assessore Torrente – raggiungeremo un grande risultato per l’ambiente e tutta la comunità”.