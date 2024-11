Palermo, Tantillo “Soddisfazione per approvazione variazione bilancio”

PALERMO (ITALPRESS) – “Esprimo profonda soddisfazione per il lavoro svolto dal Consiglio comunale che, con l’approvazione della quinta variazione di bilancio e del piano delle opere pubbliche, ha permesso di destinare risorse significative per oltre 40 milioni di euro e fare una attenta programmazione degli interventi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio comunale, Giulio Tantillo. “L’approvazione di questa variazione di bilancio – continua Tantillo – rappresenta un passaggio fondamentale per la nostra città, poichè consente interventi essenziali in settori strategici quali i servizi sociali, il supporto alle imprese e le aziende partecipate. Tra questi, l’intervento a favore della RAP costituisce un tassello imprescindibile per garantire servizi essenziali legati alla gestione dei rifiuti e alla pulizia della città. Contestualmente, è stato approvato anche il Piano triennale delle opere pubbliche, che integra e completa i tantissimi interventi che in questi anni sono stati avviati sul fronte delle infrastrutture. Si tratta di un piano ambizioso, che include sia significative manutenzioni, come quella del ponte Corleone, sia la previsione di nuove infrastrutture essenziali per migliorare i servizi ai cittadini e potenziare il nostro territorio.”

Il presidente del Consiglio comunale ha anche sottolineato “l’importanza del clima di dialogo e collaborazione che si è instaurato tra l’amministrazione comunale e il Consiglio e, all’interno di questo, fra la maggioranza e le forze di opposizione. Il senso di responsabilità e lo spirito collaborativo dimostrati da tutte le componenti politiche sono un segnale incoraggiante per la nostra comunità. Questa sinergia dimostra che, attraverso il confronto costruttivo, è possibile raggiungere obiettivi condivisi per il bene di Palermo”, evidenziando, infine, che “il percorso di risanamento dei conti comunali sta procedendo con risultati concreti: ogni mese che passa, confermiamo la bontà e la qualità delle scelte intraprese per restituire stabilità economica al Comune e garantire servizi adeguati ai cittadini”.

foto: xd7/Italpress

(ITALPRESS).