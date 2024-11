Motta “Juve sulla strada giusta, ora diamo continuità”

TORINO (ITALPRESS) – “Domani voglio vedere tante cose, dare continuità a quanto stiamo facendo e fare una grande prestazione per portare il risultato dalla nostra parte”. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Thiago Motta, alla vigilia della sfida di campionato sul campo del Lecce. “Gli indisponibili sono Bremer, Nico Gonzalez, Milik, Douglas Luiz, Adzic, Cabal, Vlahovic, Savona e McKennie, loro non saranno con noi – ha specificato il mister bianconero in conferenza stampa, in merito all’emergenza infermeria che sta vivendo la ‘Vecchia Signorà – Non so adesso chi potrà recuperare per le prossime gare, siamo concentrati solo sul Lecce, lavorando su chi c’è e aspettando chi in futuro sarà disponibile. Ho totale fiducia nei miei giocatori, chi è presente e giocherà farà una grande partita, ognuno di noi dà qualcosa in più tutti i giorni per la squadra. Siamo sulla strada giusta e ogni giorno lavoriamo per migliorare”. “Il Lecce viene da una vittoria, quando c’è un allenatore nuovo (Giampaolo, ndr) c’è entusiasmo, affronteremo una squadra complicata come quelle affrontate sinora e contro cui giocheremo in futuro – ha proseguito l’ex allenatore di Spezia e Bologna – Vlahovic? Lui come gli altri assenti è il primo ad avere tutta la voglia del mondo a scendere in campo per aiutare la squadra. Vedremo per le prossime partite”. Una battuta anche su Fagioli: “Come tutti gli altri deve continuare ad impegnarsi per fare la differenza, anche da subentrante. Vedremo se domani partirà titolare o entrerà a partita in corso per aiutare la squadra. Il mercato? C’è sempre molta sintonia con la società ma penso solo al Lecce, non è il momento di parlarne”, ha concluso Motta.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).