Inzaghi “Fiorentina impegnativa, ci vorrà una grande Inter”

APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – “Sarà una partita molto difficile e molto dipende dal nostro approccio, sappiamo che loro sono reduci da sette vittorie consecutive e quindi senza dubbio siamo di fronte a un avversario impegnativo”. Simone Inzaghi non ci gira troppo attorno: la Fiorentina avversaria domani al Franchi sarà un rivale tosto per la sua Inter. Che però arriva da 10 vittorie e 2 pareggi in 12 partite. “Dal 13 luglio stiamo lavorando bene e siamo contenti dei risultati degli ultimi due mesi, abbiamo fatto ottime gare ma sappiamo che domani sarà un match difficile”, ribatte ai microfoni di Inter Tv il tecnico piacentino, che conferma per domani “qualche defezione ma andremo lì per fare una bella gara. Sette clean sheet nelle ultime nove partite? “Stiamo lavorando in entrambe le fasi, tutta l’Inter sta lavorando bene di squadra. Per noi l’obiettivo è sempre quello di migliorare insieme”. Si è aperto un periodo che vedrà tantissimi impegni e competizioni diverse ma Inzaghi vuole pensare solo gara per gara, a partire da quella di domani: “Sappiamo che sia noi che la Fiorentina abbiamo avuto impegni europei. Loro hanno un ottimo allenatore e dei giocatori di qualità, ci vorrà una grande Inter”.

